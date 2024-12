Seis pessoas são presas suspeitas de assassinar casal em SC; polícia afirma que motivação foi discussão por aluguel

Conforme a Polícia Civil de Santa Catarina , o casal Valter Agostinho de Faria Junior , 62 anos, e Araceli Cristina Zanella , 46, desaparecido há um mês, pode ter sido assassinado em razão de uma cobrança de aluguel . As informações são do g1 .

Até a noite de segunda-feira (9), os corpos ainda não haviam sido localizados, mas seis pessoas foram presas sob suspeita de envolvimento no crime. Valter e Araceli foram vistos pela última vez no dia 11 de novembro , em Biguaçu , na Grande Florianópolis.

De acordo com as investigações, os homicídios teriam ocorrido no mesmo dia, após uma discussão relacionada à cobrança de aluguel dos inquilinos. O delegado responsável pelo caso, Anselmo Cruz, afirmou que o casal foi mantido preso em um bar, que funcionava no imóvel, antes de ser morto.