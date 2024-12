Quadrilha especializada em roubo e furto de MacBooks é alvo de operação

Carga com valor estimado em R$ 100 mil seria despachada.

Um operação da Polícia Civil de Canoas realizada nesta semana mirou um esquema de roubo e furto de MacBooks sob encomenda por receptadores especializados. Oito aparelhos que seriam enviados a compradores em outros Estados foram recuperados, nesta sexta-feira (6), no desfecho da primeira etapa da Operação Sistema Fechado .

Durante cerca de três meses, os policiais rastrearam os dispositivos e encontraram relação com um lojista e, pelo menos, cinco pessoas que seriam autoras dos crimes, praticados na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Taquari.