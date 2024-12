"Era um guri bom, que nunca desonrou a família", diz pai de jovem morto em descarga elétrica de fio solto após temporal

O cabo teria sido se desprendido por decorrência do temporal ocorrido na noite anterior. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias envolvendo o fato.

O operador de empilhadeiras conta que Matheus era um jovem responsável e trabalhador. Mesmo morando com os pais, assumiu as despesas pessoais e iniciou seus primeiros projetos, como a compra da moto, assim que atingiu a maioridade.

— Ele via como a gente se esforçava para cuidar dos irmãos mais novos (idades entre 4 e 10 anos) e entendia que podia ajudar. Era pontual com o trabalho. Naquele dia não foi diferente. Saiu de casa cedo para não se atrasar —conta o pai.

— Também dirijo moto. Naquele dia eu estava perto de casa e vi a ambulância na rua, no caminho da nossa casa. Fui ver se era um acidente com alguém conhecido: era meu filho. As pernas dele ainda estavam pegando fogo. Quando eu cheguei perto, me desesperei — relata Rogério.