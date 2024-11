O Ministério Público do Rio Grande do Sul analisa postagens em redes sociais com a presença do influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di. Na quarta-feira (27), o humorista deixou a prisão após ficar mais de 130 dias detido. Ele foi solto depois de o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder habeas corpus.