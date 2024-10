Um policial militar morreu em tiroteio em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, que iniciou na noite desta terça-feira (22). Pelo menos outros seis policiais ficaram feridos — dois deles em estado grave. Um civil também foi socorrido pelas forças de segurança. Segundo o coronel Douglas da Rosa Soares, subcomandante-geral da Brigada Militar, ele seria o irmão do suspeito de realizar os disparos.