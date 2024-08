Contra a violência Notícia

Cooperação destina R$ 8 milhões para fomento a ações sociais e de cultura de paz em 17 comunidades do RS

Assinatura em ato ocorrido nesta quinta-feira (22), no Palácio Piratini, oficializa reforço para as ações do programa RS Seguro COMunidade em oito municípios

22/08/2024 - 21h34min