Chega a sete o número de presos por suspeita de incêndios criminosos em São Paulo

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, nesta quarta-feira (28), que subiu para sete o número de presos por envolvimento em incêndio de vegetação no Estado desde a semana passada. Um homem de 32 anos foi preso suspeito de atear fogo em mata próxima da Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado, em Salto, na tarde de terça-feira (27), após ser encontrado pela Guarda Civil do município com um isqueiro, próximo aos focos de queimadas.