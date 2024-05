A Polícia Federal gerencia as ações do seu efetivo a partir de uma sala de situação, estruturada em um auditório no prédio de escritórios do Pontal, às margens do Guaíba. Do local são tomadas as decisões estratégicas para direcionamento dos 400 policiais federais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Brasília, inicialmente mobilizados para operação de enfrentamento aos alagamentos.