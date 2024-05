Dois homens foram presos em flagrante, no fim da tarde desta sexta-feira (17), por tráfico de drogas no bairro Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, eles são pai e filho e têm antecedentes criminais. Ainda conforme os policiais, com os entorpecentes, foram encontradas porções de alimentos que estão sendo distribuídas a pessoas atingidas pelas enchentes. A investigação indica que os dois presos desviavam os itens.