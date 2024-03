Uma briga registrada no Largo dos Açorianos, no Centro Histórico, em Porto Alegre, terminou com um jovem de 19 anos esfaqueado na manhã deste domingo (3). Conforme o 9º Batalhão de Polícia Militar, a Brigada foi acionada por volta das 7h e encontrou a vítima com dois golpes de faca nas costas.