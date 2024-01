Um homem de 63 anos foi condenado a 44 anos e meio por estupro de vulnerável (pelo abuso de três crianças), por corrupção ativa de testemunha e coação no curso do processo, em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. Segundo o Ministério Público, Luís Carlos Soares foi denunciado à Justiça em março de 2023 e chegou a permanecer um tempo foragido. A defesa recorreu, mas ele segue preso.