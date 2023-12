A Polícia Civil identificou como Emilin Augustin Duarte, de 15 anos, a menina que morreu nesta segunda-feira (18) após se afogar na Cascata São Miguel, em Dois Irmãos, no Vale do Sinos. Ela estava internada no Hospital São José, após ter sido resgatada por equipes do Samu e da Brigada Militar. De acordo com a polícia, a adolescente teve uma parada cardiorrespiratória na tarde de hoje e não resistiu. Esta foi a sexta morte por afogamento contabilizada no Rio Grande do Sul neste fim de semana.