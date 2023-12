Uma reviravolta ocorreu nos últimos momentos do júri que trata do assassinato de três pessoas da mesma família, em janeiro de 2020, no bairro Lami. Em sua última fala, pouco antes da votação por parte dos jurados, o advogado dos réus pediu que mãe e filho sejam condenados. O criminalista Cristiano Rosa argumentou que o objetivo é não tornar o "fardo ainda mais pesado" para Dionatha Bitencourt Vidaletti, acusado pelas três mortes.