Com mais de 873 mil registros efetuados na ferramenta até a última quinta-feira (28), o aplicativo Celular Seguro tem obtido a adesão de cidadãos que buscam reduzir danos decorrentes de eventuais situações de crime com furto ou roubo do telefone móvel. Em pouco mais de uma semana, foram registrados mais de 643 mil celulares na plataforma. Mais de 5 mil bloqueios foram realizados desde então no país. No RS, até a quinta, haviam sido 148.