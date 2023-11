A Polícia Civil de Lajeado investiga um ataque ocorrido na tarde desta sexta-feira (3) que resultou no assassinato de um homem de 35 anos. O crime aconteceu por volta das 16h15, após dois homens armados com pistolas e com os rostos cobertos por balaclavas (conhecidas como toucas ninja) invadirem um açougue localizado no bairro Santo Antônio.