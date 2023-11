A Polícia Federal (PF) desarticulou, na manhã desta quinta-feira (30), um grupo criminoso, com base no Vale do Taquari, suspeito de contrabandear bebidas alcoólicas do Uruguai e Argentina. Apuração da PF apontou que eles revendiam os produtos para grandes mercados do centro do país. São cumpridas mais de cem ordens judiciais em municípios do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.