Em ações realizadas nesta sexta-feira (17), o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) aprendeu armas e drogas em residência supostamente mantidas como bases de suporte para operações do crime organizado. As investidas ocorreram em Porto Alegre e São Leopoldo e decorreram de investigações impulsionadas por denúncias anônimas e monitoramento.