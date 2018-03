Pedido de reparação Família de torcedor morto há três anos em ação da BM irá processar o Estado por indenização Demora no processo criminal que tem oito brigadianos como réus motivou antecipação da abertura de ação por danos morais em razão do homicídio de Maicon Doglas de Lima, 16 anos, em 1º de fevereiro de 2015. Próxima audiência do caso só deve ocorrer em 15 meses