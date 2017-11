Um preso fugiu da sala de contenção do Palácio da Polícia, no bairro Azenha, em Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (1º). De acordo com o delegado Francisco Antoniuk, o homem retirou a algema que o prendia a uma barra de ferro, caminhou por corredores do prédio, quebrou uma janela de acrílico e fugiu pela Rua Professor Freitas e Castro.