A Polícia Civil de Vacaria concluiu nesta segunda-feira (6) o inquérito do caso em que a companheira Venina Mamendes Portel, 56 anos, era suspeita de tentar matar o marido, Antonio Ribeiro Borges, 77 anos, internado no hospital Nossa Senhora da Oliveira. O flagrante ocorreu em 18 de setembro, e a vítima morreu em 9 de outubro. Conforme o delegado Anderson Silveira de Lima, ela será indiciada por tentativa de homicídio triplamente qualificado. Para a polícia, a motivação do crime foi financeira.

As provas apontam que a esposa levou até o quarto onde a vítima estava internada um tabelião com a documentação para que o marido assinasse um contrato de união estável e um testamento em que ele a deixou como beneficiária universal. O caso passou a ser investigado após uma enfermeira flagrar a mulher com uma seringa na mão próximo à cama do companheiro.