Pelo segundo mês seguido, agentes da Polícia Civil entrarão em greve por conta do atraso no pagamento dos salários. A manifestação se iniciará nesta segunda-feira (6) e terminará, conforme o Ugeirm Sindicato, quando os vencimentos de toda a categoria forem quitados. No mês passado, a paralisação se estendeu do dia 5 ao dia 13. O presidente do sindicato, Isaac Delivan Lopes Ortiz explicou que todos os policiais assumirão seus postos de trabalho durante a greve, mas apenas 30% dos serviços serão mantidos.