O estado de saúde da mulher e da bebê de apenas oito meses que tiveram 70% do corpo queimado em Caxias do Sul é muito grave segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Geral, na tarde deste domingo. O crime aconteceu no sábado em uma residência no loteamento Reolon. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da mulher. Ele teria jogado álcool nas duas e ateado fogo em seguida. As vítimas estão internadas na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).