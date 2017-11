Uma confusão entre duas mães de alunos foi registrada no início da tarde quarta-feira (1º) em frente à Escola Estadual de Ensino Fundamental William Richards Schisler, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Segundo a Brigada MIlitar, o caso ocorreu pouco depois das 13h, quando as mulheres começaram a discutir e entraram em confronto — uma delas chegou a usar um martelo para ameaçar a outra.

Conforme testemunhas, assustadas, as crianças correram para dentro do colégio em meio à confusão. A briga foi contida por funcionários da escola, que acionaram, na sequência, a Patrulha Escolar da Brigada Militar. As duas mulheres — que não tiveram as identidades divulgadas — sofreram ferimentos leves, e o martelo foi apreendido pelos policiais militares. Nenhuma criança ficou ferida.