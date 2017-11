Um jovem de 20 anos foi morto a tiros em uma festa de aniversário, na madrugada deste domingo (5), em Santa Maria, na Região Central. De acordo com a Polícia Civil, Patrick Mendes da Cruz foi atingido por cinco disparos de arma de fogo na rua Montanha Russa, onde ocorria uma festa. A vítima chegou a ser levada por um carro particular para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

A Brigada Militar foi acionada às 4h24. Testemunhas informaram duas versões diferentes sobre o crime. Uma delas, de um amigo da vítima, relata que durante a festa no pátio de uma casa, um homem desconhecido caminhou em direção a Patrick e iniciou uma discussão. Em seguida, disparou contra a vítima. Ainda de acordo com a versão do amigo de Cruz, havia um terceiro envolvido na briga. Entretanto, não há informação sobre o que motivou o desentendimento.

Já a segunda versão, que é da namorada do jovem, relata que no local do crime ocorria um baile funk. Um homem desconhecido teria entrado no local já efetuando disparos contra Cruz.