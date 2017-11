Um jovem de 24 anos foi morto a tiros no início da tarde desta quarta-feira (1º) dentro de um bar em Gravataí, na Região Metropolitana. Conforme a Brigada Militar, Jonathan Ferreira Chavasco é filho do dono do estabelecimento no bairro São Jerônimo. A vítima estava no local quando um homem armado entrou e a assassinou com oito tiros.