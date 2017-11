A Polícia Civil aguarda um relatório da Brigada Militar a respeito do artefato recolhido na manhã desta segunda-feira (6), na Rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Porto Alegre, para avaliar quais poderiam ser as intenções do homem que jogou o objeto na rua depois de ser barrado em um bar. É provável, no entanto, que as autoridades não tenham como precisar o tamanho do estrago que a possível granada de uso militar poderia causar. De acordo com o comandante do Gate, tenente Jacson Campos, o artefato foi destruído para evitar qualquer risco.