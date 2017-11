Dois homens foram assassinados em Caxias do Sul no intervalo de três horas. Os crimes ocorreram entre a noite de quarta-feira (1) e a madrugada de quinta-feira (2).

De acordo com a ocorrência policial, o homem bateu na porta de uma casa na esquina de duas ruas próximas. O casal de moradores relatou à polícia que ele pediu água para colocar em um Escort que ele conduzia. Quando a mulher se virava para buscar a água, eles ouviram tiros e voltaram para dentro do imóvel. Já o motorista do Escort, conforme o relato, correu para a Rua Rodolfo Longhi, onde foi atingido na testa e no peito.

Junto ao corpo, a perícia encontrou um estojo calibre 38 e um projétil. No carro, havia um currículo, contrato de compra e venda do veículo e documentos. Na há informações sobre se autores do crime estavam com a vítima no veículo. O Escort foi apreendido para perícia.