Criminosos armados invadiram uma moradia na manhã deste domingo, em Caxias do Sul, atiraram contra dois jovens e depois atearam fogo no local. As vítimas são William Edemilson de Oliveira, 18 anos, e Andrei Silveira dos Santos, 20. O crime aconteceu por volta das 9h no topo de um morro localizado na travessa da Rua da Esperança, no bairro Cânyon. A casa, que era de madeira, ficou completamente destruída.

Conforme informações da polícia, quatro bandidos chegaram na residência numa Duster. Eles vestiam roupas pretas e não foram reconhecidos. Após o crime, os criminosos fugiram no mesmo veículos, que foi abandonado minutos depois numa rua do mesmo bairro. O carro, inclusive, estava com as placas clonadas e em ocorrência de furto.

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados até local para controlar as chamas. Uma casa próxima foi atingida sem gravidade O Serviço Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, porém os feridos já estavam sem vida: um deles morreu ainda dentro da residência, já o outro foi retirado com vida do local, mas morreu antes da chegada do socorro.

