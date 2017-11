O carro utilizado no ataque ao Banrisul de Cerro Grande do Sul, na madrugada de quinta-feira (2), será periciado para tentar identificar os criminosos que participaram do crime. O carro, um HB20 prata, foi encontrado pela Brigada Militar na localidade de Picada da Cruz, ainda na quinta.

De acordo com a delegada Fabiane Bittencourt, o carro era roubado e foi abandonado com as portas abertas e a chave na ignição. A perícia vai procurar impressões digitais e outros elementos que possam levar à identificação dos bandidos.

Segundo a Brigada Militar, pelo menos quatro homens participaram da ação. Elesatiraram com fuzil contra o prédio da corporação, explodiram o banco e fugiram com um vigilante como refém. Ninguém ficou ferido na ação.