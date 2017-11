Um homem que utilizava capuz no rosto, carregava um capacete nos braços e portava um revólver calibre 38 entrou no restaurante Minuano, localizado na BR-290 em Eldorado do Sul, próximo a um posto de combustível, para anunciar um assalto por volta das 22h desta terça-feira (31).

Ao abordar dois homens que jantavam no estabelecimento, ele foi surpreendido com voz de prisão. Os homens eram policiais militares que estavam em dia de folga. O criminoso reagiu e, conforme a Brigada Militar, levou tiros dos policiais e morreu no local. Há suspeita de que um comparsa estivesse esperando a ação fora do restaurante e que, com o fato, tenha conseguido fugir.