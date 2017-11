A Rua Marechal Floriano Peixoto, entre a Avenida Salgado Filho e a Rua General Vitorino, no Centro de Porto Alegre, está bloqueada desde as 5h desta segunda-feira (6) por causa da suspeita de um artefato explosivo. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Brigada Militar (BM) foi acionado para verificar o objeto.

De acordo com a BM, um jovem tentou ingressar com o artefato não identificado no bar Sobradinho.