Um adolescente de 16 anos ficou ferido e foi apreendido, nesta sexta-feira (3), após capotar um veículo na Avenida Farrapos, em Porto Alegre, nas imediações da Rua Félix da Cunha. Conforme a Brigada Militar, o carro – um Ford Ka, com placas de Belo Horizonte – havia sido roubado durante a madrugada pelo jovem e outros homens.

Após o capotamento, outras duas pessoas que estavam no carro fugiram. O adolescente está em atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS) e deverá ser levado, após receber alta, para o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca).