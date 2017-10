As aulas do 8º ano do Colégio Goyases, em Goiânia, recomeçaram na manhã desta terça-feira (31/10). Essa é a série na qual um estudante de 14 anos atirou contra colegas matando dois alunos. Os adolescentes Lara Fleury e Hyago Marques, ambos de 14 anos, baleados no incidente, retornaram à escola. A sala onde foram disparados os tiros foi transformada em um espaço de artes. Os pais que quiseram puderam acompanhar os filhos dentro de sala de aula. As informações são do G1.