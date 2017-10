A Polícia Civil segue as investigações sobre um assalto ao dono de uma churrascaria no bairro Cidade Baixa, na madrugada da última quarta-feira (18), em Porto Alegre. Os bandidos renderam o proprietário do estabelecimento Giovanaz e familiares, quando deixavam a churrascaria no bairro Cidade Baixa.

O titular da 2ª Delegacia da Polícia Civil da Capital, Cesar Carrion, ouviu as vítimas do caso na tarde de quinta-feira (20). Segundo ele, pela ação dos bandidos, a quadrilha era organizada e tinha informações privilegiadas.

— Pelo relato que as vítimas passaram, eles agiam com muita calma, com muita tranquilidade. Eram profissionais e tinham informações privilegiadas das vítimas— disse.

Carrion não descarta que ex-funcionários estejam envolvidos. Apenas um dos criminosos que participou da ação estava encapuzado. Conforme relato, o homem com o rosto encoberto falou poucas vezes durante a ação. Todos os bandidos utilizaram luvas durante a ação.

A Polícia Civil também não conseguiu obter as imagens das câmeras de monitoramento do prédio da família, porque a empresa responsável pela vigilância não tinha imagens salvas.

De acordo com a ocorrência, as vítimas estavam no estacionamento da churrascaria Giovanaz, na Avenida Venâncio Aires, no momento da abordagem dos bandidos. O proprietário abriu o estabelecimento para que os ladrões pegassem o dinheiro do caixa.

Depois, a quadrilha resolveu se dividir. Uma dupla colocou esposa, filho e nora do dono do estabelecimento em um carro da família. Eles tiveram as mãos amarradas e ficaram dentro do automóvel.

O proprietário foi algemado. O grupo ficou dando voltas no bairro Cidade Baixa para dar tempo de o empresário ir até a residência, junto com a outra parte da quadrilha. A vítima, que estava em um segundo automóvel da família, foi obrigada a pegar dinheiro do cofre e repassar objetos de valor para criminosos. Os bandidos levaram R$ 10 mil da casa e R$ 10 mil do restaurante.