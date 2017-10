As ações aconteceram durante a operação Sangue Frio, que contou com 24 policiais e também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão.

Orion morreu uma semana após o assalto à empresa Della Pasqua Engenharia. Ele trabalhava no local há 17 anos. O crime ocorreu no final da manhã de 4 de outubro, quando cinco homens armados invadiram a sede da empresa, no bairro Uglione, e anunciaram o assalto.