O governo do Estado precisou de quase sete meses para conseguir a aprovação em dois turnos da Proposta de Emenda à Constituição que permite a retirada da Brigada Militar da guarda externa dos presídios. A PEC 255 foi protocolada em 22 de novembro de 2016 na Assembleia Legislativa e foi aprovada em 13 de junho deste ano, por 35 votos a 16. Passados mais de quatro meses da aprovação, porém, nada mudou. Os 500 policiais que poderiam ser retirados do sistema prisional, seguem fazendo a segurança das cadeias.

A matéria foi encaminhada, na época, junto com um pacote de medidas para tentar conter a crise financeira do Estado. A justificativa do governo, que inclusive consta na proposta, era a de liberar os PMs para o policiamento ostensivo.