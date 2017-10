A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (25), quatro homens e uma mulher por tráfico de drogas e posse de explosivos em Esteio, na Região Metropolitana. De acordo com o delegado Luís Firmino, que coordenou as prisões, o objetivo da operação era prender um suspeito de ter participado de três homicídios na cidade. O homem, de 28 anos, seria chefe da quadrilha e teria matado integrantes de uma facção rival.

A operação aconteceu em cinco residências da Vila Pedreira. Na casa do suposto chefe da quadrilha, foram encontradas diversas câmeras de monitoramento que controlavam o policiamento na região, conhecida pela movimentação do tráfico de drogas. Na residência ao lado, no mesmo pátio, os policiais apreenderam três dinamites que estavam sob um assoalho.