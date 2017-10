A Corregedoria da Polícia Militar prendeu, em flagrante, dois policiais diretamente envolvidos na morte de uma turista espanhola na Rocinha , nesta segunda-feira (23). Os dois militares foram encaminhados para Unidade Prisional da PM, em Niterói, na Região Metropolitana. As informações são do portal G1 .

Em nota, a PM informou que segue os procedimentos estabelecidos em Manual de Abordagem, o que, no caso da turista morta, não ocorreu. De acordo com o texto enviado pela corporação, o ordenamento determina que os PMs não poderiam atirar, mas sim perseguir o veículo.

Em depoimento na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), o motorista do veículo alvejado, Carlos, italiano que mora no Brasil há 4 anos, disse que o carro dele foi abordado quando voltava, na subida da favela onde ia buscar os turistas que estavam lá em cima passeando, e que, neste momento, o carro estava vazio. E que o incidente ocorreu quando ele descia, com os turistas já dentro do carro.