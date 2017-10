Uma mulher de 24 anos foi presa preventivamente por agentes da Delegacia de Furtos, Roubos e Capturas (Defrec) de Caxias do Sul por suspeita de envolvimento no ataque ao Banco do Brasil de Campestre da Serra, em junho deste ano. A prisão de Ana Paula de Lima Chaves aconteceu nesta quinta-feira (20) no bairro Cânyon. Outras duas pessoas, que também tinham mandado de prisão preventiva, foram presas na noite de segunda-feira (16), por servidores da Polícia Rodoviária Federal de Caxias.