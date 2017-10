Policial envolvido com jogo do bicho

Bicheiros são imbatíveis na arte de corromper agentes públicos, em especial policiais civis e militares. Nenhuma atividade criminosa conhece os caminhos das pedras como os patrões do jogo do bicho. É por isso que não surpreende que um policial civil de Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, tenha sido afastado da função pública na manhã desta quarta-feria (25). Em investigação da corregedoria da instituição, ele foi apontado por ter ligação com o tráfico de drogas e com jogos de azar, principalmente o jogo do bicho, na região.