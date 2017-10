Subiu para três o número de presos na operação No Suerte da Polícia Civil de Caxias do Sul. O objetivo da ação é combater a exploração de jogos de azar na cidade e atacar a lavagem de dinheiro proveniente da exploração do jogo. A ação foi comandada pela delegacia regional da Polícia Civil de Caxias. Foram apreendidas seis armas. Até o início da manhã desta quinta-feira (26) eram dois presos em flagrante. Os policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e apreenderam R$ 40 mil.