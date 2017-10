Um ataque a uma agência do Banco do Brasil foi frustrado por policiais civis no bairro Passo d'Areia, na zona norte de Porto Alegre, nesta quarta-feira (18). Agentes da 14ª Delegacia investigavam uma quadrilha que vem agindo na região e acabaram flagrando a ação dos criminosos na esquina da Avenida Assis Brasil com a Rua Antônio Joaquim Mesquita, pouco antes das 7h.