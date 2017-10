A Polícia Civil de Caxias do Sul investiga se há relação entre a morte de uma mulher no bairro Pioneiro na noite de sábado (21), o tiroteio no bairro Santa Fé na noite do domingo (22) e a chacina que ocorreu no bairro Pioneiro em junho, quando quatro pessoas foram mortas e tiveram os corpos incendiados. Conforme o Delegado Guilherme Gerhardt, que responde interinamente pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos, estão sendo checadas informações de possíveis facções responsáveis e suspeitos de fora da cidade envolvidos nos crimes, mas a polícia ainda não divulga informações mais detalhadas enquanto as investigações estão em andamento.