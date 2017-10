Biermann trabalhava desarmado como segurança de rua e levou seis tiros, na região do abdômen, quando estava dentro da guarita, na esquina das ruas Caí e Jaguari. Durante o crime, ele estava sem documentos, mas, depois, a perícia confirmou a identificação aos policiais.

A delegada Elisa diz que Biermann tinha antecedentes criminais por ameaça, dano, lesão corporal (violência doméstica), tráfico, posse de entorpecentes, entre outros. Os vizinhos o conheciam como "Pardal". Ele não estava armado e morava nas proximidades do local do crime.

A delegada Elisa de Souza também busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. A polícia também não tem a motivação do crime. No entanto, não se descarta alguma represália de bandidos em função do trabalho que a vítima exercia ou então algum acerto de contas ligado aos antecedentes criminais.