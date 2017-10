Tiros deixaram marcas em paredes de residências no bairro Morada do Vale II

Segundo o delegado Felipe Borba, responsável pela Delegacia de Homicídios de Gravataí, policiais estão percorrendo os hospitais para ouvir vítimas do atentado que deixou dois mortos e 33 feridos no domingo. Nesta terça-feira (24) mais pessoas estão sendo ouvidas pela Polícia Civil. Os criminosos teriam atacado inicialmente um bar e depois invadiram uma residência, onde era realizada uma festa. Na segunda-feira, uma das aniversariantes, que chegou a ser baleada de raspão na ação, falou aos policiais. No entanto, o delegado mantém sob sigilo o teor dos relatos. Ele afirma que aguardará o fim dos depoimentos para se manifestar sobre como ocorreu o crime.