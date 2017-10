Paulo Ledur / Agência RBS

A Força-Tarefa da Polícia Civil, que investiga ataques a ônibus em Porto Alegre, concluiu nesta sexta-feira (27) o inquérito sobre um incêndio criminoso em ônibus no Beco dos Cafunchos, zona leste de Porto Alegre, no mês de março deste ano. Três homens foram identificados e indiciados por incêndio criminoso e associação criminosa. Entre eles, um apenado, que é apontado como mandante do crime, e um motorista de aplicativo, responsável por transportar os criminosos.

O delegado Carlos Wendt, responsável pela investigação, diz ainda que o motorista do aplicativo sabia o que estava fazendo, inclusive foi a um posto de combustível com os outros indiciados para comprar gasolina usada no ataque ao coletivo. Wendt ressalta que o crime foi motivado pela disputa de território entre traficantes. Segundo ele, uma facção estava tentando ocupar a região e tentou atingir a comunidade local e prejudicar a atuação do grupo rival no Beco dos Cafunchos.

Outros dois homens que estavam juntos na ação ainda não foram identificados, por isso a polícia não está divulgando a identidade de todos os investigados. Dos cinco envolvidos, o único que não estava armado no dia do fato, 29 de março, era o motorista do serviço de transporte por aplicativo.