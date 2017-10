A Polícia Civil começa a ouvir na tarde desta terça-feira testemunhas de um homicídio que aconteceu durante a madrugada na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. A vítima, Jefferson Santos Ferreira, 17 anos, foi morta na por volta das 2h, na Rua Dona Helena, no bairro Santa Tereza. Conforme testemunhas, criminosos teriam chegado ao local de carro já com a vítima. Ela foi retirada do veículo e executada.