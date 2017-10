A Polícia Federal (PF) indiciou dois ex-dirigentes do Banrisul e um empresário por suspeita de fraude em financiamentos do banco. O indiciamento é pelos crimes de corrupção ativa e passiva, obtenção de financiamento mediante fraude e gestão temerária/fraudulenta.

Segundo a investigação, conduzida pela delegacia de Santa Cruz do Sul, um então diretor e um então superintendente regional atuaram para burlar normas do Banco Central e regras de governança interna do Banrisul, viabilizando operações de crédito superiores a R$ 17 milhões.