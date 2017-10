Para os pesquisadores do Ipea, uma das chaves para sair do buraco - além das medidas na área de segurança, com a resolução de crimes e desarticulação das lideranças - é a qualidade das políticas públicas. Manter e ampliar investimentos no ordenamento da cidade e em programas sociais é apontado no Atlas da Violência como fundamental no contexto em que Gravataí está enquadrada. Foi assim em Detroit, nos Estados Unidos, cidade com pouco mais de 700 mil habitantes que quebrou com a crise da indústria automobilística.