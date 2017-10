Um dia antes da abertura de uma grande casa de jogos na zona sul de Porto Alegre, os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) decidiram nesta quinta-feira (18), por unanimidade, confirmar a condenação de dois irmãos que mantinham um bar com máquinas caça-níqueis em Gravataí. A dupla foi condenada por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e exploração de jogos de azar. Uma denúncia anônima levou a polícia ao local, onde foi constatada a existência de máquinas caça-níqueis em funcionamento.

Em 1º grau, os réus foram condenados pelos crimes e recorreram. O relator do processo no TJ, desembargador Jayme Weingartner Neto, afirma que o tema ainda não está pacificado. Porém, sustenta que a exploração desse tipo de atividade vem sendo tradicionalmente reconhecida como atividade ilícita. Assim, foi mantida a condenação dos réus por contravenção penal, além dos demais crimes denunciados.

"Não obstante a controvérsia, ainda que se possa discutir se o comportamento hodierno de parcela da sociedade denota algum grau de tolerância à atividade desenvolvida de forma clandestina, o art. 50 da Lei das Contravenções Penais não foi derrogado ou revogado pela legislação superveniente, encontrando-se em plena vigência. A ordem pública lato sensu (ordem pública, saúde pública, direitos e liberdades das demais pessoas), cláusula implícita numa ordem constitucional livre e democrática, serve de limite para a restrição de direitos fundamentais", destacou o magistrado.

No voto, o desembargador também destaca que o jogo patológico é considerado um transtorno mental, com grande impacto para a saúde pública.

"Se a questão é moralmente controversa, há base empírica a tornar, pelo menos, razoável a opção legislativa no sentido da criminalização. Basta lembrar que o jogo patológico é considerado um transtorno mental, com critérios diagnósticos bem definidos. Pode-se objetar, e com alguma pertinência, que nem todo jogador será patológico, mas tal argumento, universalizado, impediria também a existência de delitos de drogas, para ficar no paroxismo, pois nem todo usuário será dependente químico. E o fato de que 'a sociedade tolera o jogo oficial' não serve, num salto lógico, para dizer, um órgão fracionário do Poder Judiciário, que a sociedade deve tolerar jogos de aza", afirmou o relator.

Desde que foi anunciada a inauguração da casa de jogos Winfil, na avenida Eduardo Prado, 55, no bairro Cavalhada, os jogos de azar voltaram a ser amplamente debatidos entre autoridades policiais, do Ministério Público e do Judiciário. O advogado do empreendimento, Laerte Luís Gschwenter, confirmou na terça-feira (17) ao GaúchaZH que está confirmado para as 17h desta quinta-feira (19) o coquetel de abertura da casa. Ele argumentou que a empresa não está descumprindo nenhuma legislação e ainda confirmou que o espaço terá equipamentos similares a caça-níqueis.

— O espaço vai oferecer bar, restaurante e entretenimento com jogos. Conceitualmente, esse maquinário é considerado, de forma equivocada, um eletrônico dito caça-níquel. O que não é, tecnicamente e juridicamente. Elas são similares, mas com procedência, origem lícita e questões tributárias contempladas — disse o advogado na terça-feira.